Будем поддерживать связь с правительством талибов, - МИД Китая

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай готов поддерживать связь с новым правительством и лидером Афганистана.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отвечая на вопрос,Ван Вэньбинь сказал, что КНР будет поддерживать связь с правительстом талибов.
"Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства. Мы надеемся, что временное правительство в Афганистане будет толерантным и окажет противодействие терроризму", - сказал он.
Также представитель МИД отметил, что