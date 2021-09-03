"Будем добивать их": Малюська анонсировал слушания ЕСПЧ по делу против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) состояться слушания по делу Украина против России. Заседания пройдут уже в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио НВ" .

"Приглашаю слушателей наблюдать. Мы дальше будем добивать их там. У нас там сразу несколько объединенных требований, в том числе и с голландцами, которое касается сбитого Boeing МН-17", - заявил министр.

По его словам, на Россию была подана жалоба в ЕСПЧ относительно политических убийств Россией как своих граждан, так и украинцев, чеченцев и других иностранцев.

По словам Малюськи, в жалобе фигурируют все громкие политические убийства, в том числе покушение на российского оппозиционера Алексея Навального. Это дело, по его словам, будет рассмотрено в ЕСПЧ по заявлению Украины.