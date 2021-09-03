"Будемо добивати їх": Малюська анонсував слухання ЄСПЛ у справі проти Росії

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) відбудуться слухання у справі Україна проти Росії. Засідання пройдуть вже в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо НВ" .

"Запрошую слухачів спостерігати. Ми далі будемо добивати їх там. У нас там відразу кілька об'єднаних вимог, в тому числі і з голландцями, яке стосується збитого Boeing МН-17", - заявив міністр.

За його словами, на Росію була подана скарга до ЄСПЛ щодо політичних вбивств Росією як своїх громадян, так і українців, чеченців та інших іноземців.

За словами Малюськи, у скарзі фігурують всі гучні політичні вбивства, в тому числі замах на російського опозиціонера Олексія Навального. Ця справа, за його словами, буде розглянута в ЄСПЛ за заявою України.