Будем бдительны: генсек НАТО обратился к России из-за учений "Запад-2021"

Столтенберг заявил, что Россия должна вести себя предсказуемым и прозрачным способом во время учений.

"Мы видели ранее, что количество войск, участвующих в учении, значительно превышает объявленную", - сказал Столтенберг, призывая Москву выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом - международным соглашением, регулирующим военные учения в Европе.

По подсчетам журнала NATO Review, Россия привлекла к учениям "Запад" в 2017 году от 60 тысяч до 70 тысяч военнослужащих, но объявили только 12 700 человек личного состава.

"Реальность такая, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учения для обязательных проверок. Поэтому мы будем бдительны", - сказал Столтенберг.