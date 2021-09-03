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Будем бдительны: генсек НАТО обратился к России из-за учений "Запад-2021"

Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России из-за приближения масштабных учений "Запад-2021". Он призвал Россию быть открытой в отношении своих военных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью генсека НАТО для Reuters.

Столтенберг заявил, что Россия должна вести себя предсказуемым и прозрачным способом во время учений.

"Мы видели ранее, что количество войск, участвующих в учении, значительно превышает объявленную", - сказал Столтенберг, призывая Москву выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом - международным соглашением, регулирующим военные учения в Европе.

По подсчетам журнала NATO Review, Россия привлекла к учениям "Запад" в 2017 году от 60 тысяч до 70 тысяч военнослужащих, но объявили только 12 700 человек личного состава.

"Реальность такая, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учения для обязательных проверок. Поэтому мы будем бдительны", - сказал Столтенберг.

Напомним, Лукашенко заявил о совместном с Путиным участии в учениях "Запад-2021".

Отметим, Польша готовится к провокациям России на границе во время учений "Запад-2021".

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