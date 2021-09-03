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Будемо пильні: генсек НАТО звернувся до Росії через навчання "Захід-2021"

Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Росії через наближення масштабних навчань "Запад-2021". Він закликав Росію бути відкритою щодо своїх військових навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю генсека НАТО для Reuters.

Столтенберг заявив, що Росія повинна поводитися у передбачуваний і прозорий спосіб під час навчань.

"Ми бачили раніше, що кількість військ, які беруть участь у навчаннях, значно перевищує оголошену", - сказав Столтенберг, закликаючи Москву виконати свої зобов'язання згідно з Віденським документом - міжнародною угодою, що регулює військові навчання в Європі.

За підрахунками журналу NATO Review, Росія залучила до навчань "Запад" у 2017 році від 60 тисяч до 70 тисяч військовослужбовців, але оголосила лише 12 700 осіб особового складу.

"Реальність така, що з моменту закінчення холодної війни Росія ніколи не відкривала навчання для обов'язкових перевірок. Тому ми будемо пильні", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Лукашенко заявив про спільну з Путіним участь у навчаннях "Захід-2021".

Зазначимо, Польща готується до провокацій Росії на кордоні під час навчань "Захід-2021".

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