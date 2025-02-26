Буде зачищати підземні комплекси. Китай розробляє роботів-собак із термобаричною зброєю

Китайські вчені розглядають можливість оснащення наземних роботів-собак потужною термобаричною зброєю. На їх думку, вони будуть діяти як силовики на полях міських боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Як пише видання, наземні роботи будуть працювати разом із повітряними безпілотниками, утворюючи єдину команду для виявлення та нейтралізації загроз. Такі системи здатні підвищити ефективність бойових дій, особливо в міських умовах.

Команда провела випробування цих безпілотних систем у моделюванні міських бойових операцій. Під час тестування вони оцінювалися за рівнем ситуаційної обізнаності, командного управління та скоординованості ударів. Випробування показали потенційну ефективність таких систем.

Очікується, що наземні роботи з термобаричною зброєю будуть використовуватися для зачистки підземних комплексів у міських районах, де противник може ховатися або використовувати укриття для маскування. Термобарична зброя створює потужний вибух із високими температурами, що значно збільшує її руйнівний потенціал.

За даними South China Morning Post, китайські дослідники припускають, що повітряні дрони здійснюватимуть розвідку, після чого санкціонуватимуть удари термобаричною зброєю. Наземні роботи використовуватимуться для подальшого знищення ворога. Остаточне рішення про застосування цієї зброї залежатиме від рівня загрози, а також від міжнародних обмежень щодо її використання.