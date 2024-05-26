Буде цікаво. Синоптики розповіли про погоду в Україні до кінця весни

Понеділок, 27 травня

У понеділок, 27 травня, в Україні дощі з грозами "відхоплять" пристойний шматок України - від заходу, за винятком Львівської, Волинської та Рівненської областей, підуть смугою в центральні області, що ближче до півдня, до Черкаської області, без Києва та регіону, зупиняючись на Запорізькій області, одночасно заллють увесь південь.

Вночі температура повітря у більшості регіонів триматиметься в межах +11…+13 градусів. Місцями нічні градуси піднімуться до позначок +12…+14 (переважно в центрі та на сході), а десь опускатимуться, але не критично – до +10…+12 градусів (наприклад, на Рівненщині та на Прикарпатті). Природно, що на півдні вночі буде тепліше, ніж в інших регіонах - максимально до +15. При цьому у Запорізькій та місцями у Миколаївській областях буде вночі найтепліше - +14…+16 градусів.

Вдень найтепліше буде на крайньому сході, на Луганщині - +27…+29 градусів. У частині регіонів буде до +27 градусів, а саме:

на заході - Волинська та Рівненська;

на сході - Донецька;

на півночі - у Чернігівській;

у центрі - у Полтавській.

У більшості регіонів буде близько +24…+26. На півдні та в Запорізькій області буде значно холодніше, мабуть через дощі. Наприклад, у Криму, як і в інших південних регіонах, буде +21…+23 градуси, у Запорізькій +22…+24.

У Києві буде без опадів, уночі +12...+14, а вдень - +24...+26.

Погода в Україні 27 травня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 28 травня

У вівторок, 28 травня, в Україні дощі, знову ж таки з грозами, "гулятимуть" тим же "квадратом", що й днем раніше, щоправда, дощовий регіон обійде кілька регіонів, наприклад, Тернопільську та Черкаську області. Мокнутимуть південь, Запорізька область, у центрі – Вінницька область.

Нічні градуси поділять Україну на кілька зон:

області, де вночі буде не більше +13...+15;

регіони з нічною температурою +12...+14;

області з нічними "плюсами" у межах - +14...+16;

на півдні та в Запорізькій області - +15...+17.

Те саме можна буде сказати і про погоду вдень - соледарності чекати не варто. Причому, денна температура різко відрізнятиметься навіть у межах одного регіону. Наприклад, на крайньому заході вдень буде +26...+28 (Рівненська та Волинська області), у Львівській та Тернопільській +25...+27 градусів, а в Чернівецькій та Івано-Франківській - +21...+23 градусів.

У центральних областях, на півночі та сході буде в межах +26...+28. Найтепліше - знову на Луганщині - до +29 градусів. На півдні - незвично холодно, мабуть через дощі. Тут температура вдень у більшості регіонів не підніметься вище за +21...+23, в Одеській області - максимально до +21.

В Києві буде без дощів, вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Погода в Україні 28 травня (meteo.gov.ua)

Середа, 29 травня

У середу, 29 травня, в Україні будуть дощі із грозами повсюдно, окрім сходу.

Нічні температури знову на +1...+2 градуси відрізнятимуться залежно від регіону. У більшості областей будуть "популярними" три нічні діапазони - +12...+14, +13...+15, +14...+16. Найхолодніше вночі буде на заході - на Закарпатті, Чернівецькій та на Прикарпатті буде в межах +11...+13. На сході та в Запорізькій області буде тепліше вночі, ніж на півдні:

у Луганській області - +16...+18 градусів;

у Донецькій - +17...+19 градусів;

у Запорізькій - +15...+17.

Вдень найхолодніше буде на Одещині - +19...+21. На другому місці західні області – Закарпаття, Прикарпаття, Чернівецька область – удень +21...+23. Також буде у більшості регіонів півдня. Прохолода півдня, ймовірно, зачепить і частину суміжних центральних областей. Тут теж проскакуватимуть +21...+23, хоча в тих центральних областях, що ближче на північ буде значно тепліше, місцями +26...+28 градусів. Цього дня ці показники будуть максимальними.

У Києві вночі без дощів, +14...+16, вдень можливі опади з грозами, +26...+28 градусів.

Погода в Україні 29 травня (meteo.gov.ua)

Четвер, 30 травня

У четвер, 30 травня, в Україні дощів поменшає і вони литимуть без гроз. Щоправда, опадів не буде у частині південних областей, південному сході та власне сході. Зокрема, опади на півдні очікуються виключно на Одещині.

Вночі на заході та у більшості центральних областей температура триматиметься в районі +12...+14 градусів. На заході вона "просяде" на Івано-Франківщині - +11...+13. На півдні та на Чернігівщині буде в межах +13..+15 градусів. Починаючи з Полтавської області, у Сумах та на Запоріжжі, а також у Донецькій області вночі буде значно тепліше - +14...+16. Рекорди вночі будуть бити:

Харківська, Дніпропетровська - +15...+17;

Луганська - +17...+19 градусів.

Вдень також територію України за температурою можна розділити на дві частини – до Полтави та після. На заході, частині центру та півдня у більшості областей вдень буде +21...+23. У кількох західних регіонах, наприклад, у Львівській області та на Прикарпатті термометри покажуть і +20...+22 градуси. Тепліше буде:

у Полтавській, Миколаївській та Сумській областях - у межах +22...+24;

у Херсонській - +24...+26;

у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській - +25...+27;

у Луганській - +26...+28 градусів.

У Києві і вдень, і вночі дощ, +21...+23 та +12...+14 градусів відповідно.

У Києві і вдень, і вночі дощ, +21...+23 та +12...+14 градусів відповідно.

Погода в Україні 30 травня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 31 травня

У п'ятницю, 31 травня, дощі накриють практично всю територію України, окрім двох областей півдня – Херсонської та Миколаївської. При цьому гроз у цей день не очікується.

Вночі у більшості регіонів буде +12...+14, на Прикарпатті ще менше +11...+13 градусів. У частині центру, на півночі та на півдні та сході буде тепліше - +13...+15, +14...+16 залежно від регіону. Максимально вночі температура підніметься до +15...+17 градусів у Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Вдень практично повсюдно буде +24...+26, у тому числі у частині півдня. Найспекотніше буде на сході та на Херсонщині - в межах +26...+28, у Запорізькій області - +25...+27 градусів. А найхолодніше вдень буде на Харківщині - +22...+24.

У Києві та вночі та вдень дощ - +12...+14 та +24....+26 градусів відповідно.

Погода в Україні 31 травня (meteo.gov.ua)