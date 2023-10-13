Буде тепло, але не без "сюрпризу". Синоптик розповіла про погоду на завтра

Погода в суботу, 14 жовтня, буде радувати око - сухо, сонячно. Але "ідилію" зіпсує не дуже приємний "сюрприз" - сильний поривчастий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Субота, 14 жовтня, буде в Україні синоптично прекрасною. Повсюди - суха погода, переважно сонячна і тепла", - розповіла вона.
За словами, протягом дня температура повітря становитиме +17...+22 градуси, у західних областях - +20...+25 градусів.
"Єдиний не дуже комфортний нюанс - на заході та півночі України очікується сильний південно-західний вітер, часом до 15-20 м/с", - констатувала Діденко.
Погода в Києві
У Києві в суботу буде сухо та тепло, +20...+22 градуси.
За словами Діденко, похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9...+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів.
Крім того, синоптик розповіла, що найближчим часом в Україні випаде сніг.
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