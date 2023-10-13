Буде тепло, але не без "сюрпризу". Синоптик розповіла про погоду на завтра

"Субота, 14 жовтня, буде в Україні синоптично прекрасною. Повсюди - суха погода, переважно сонячна і тепла", - розповіла вона.

За словами, протягом дня температура повітря становитиме +17...+22 градуси, у західних областях - +20...+25 градусів.

"Єдиний не дуже комфортний нюанс - на заході та півночі України очікується сильний південно-західний вітер, часом до 15-20 м/с", - констатувала Діденко.

Погода в Києві

У Києві в суботу буде сухо та тепло, +20...+22 градуси.

Погіршення погоди в Україні

За словами Діденко, похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9...+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів.

Крім того, синоптик розповіла, що найближчим часом в Україні випаде сніг.