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Буде тепло, але не без "сюрпризу". Синоптик розповіла про погоду на завтра

Фото: синоптик розповіла про погоду 14 жовтня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в суботу, 14 жовтня, буде радувати око - сухо, сонячно. Але "ідилію" зіпсує не дуже приємний "сюрприз" - сильний поривчастий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Субота, 14 жовтня, буде в Україні синоптично прекрасною. Повсюди - суха погода, переважно сонячна і тепла", - розповіла вона.

За словами, протягом дня температура повітря становитиме +17...+22 градуси, у західних областях - +20...+25 градусів.

"Єдиний не дуже комфортний нюанс - на заході та півночі України очікується сильний південно-західний вітер, часом до 15-20 м/с", - констатувала Діденко.

Погода в Києві

У Києві в суботу буде сухо та тепло, +20...+22 градуси.

Погіршення погоди в Україні

За словами Діденко, похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9...+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів.

Крім того, синоптик розповіла, що найближчим часом в Україні випаде сніг.

 

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