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Буде тепло, але похолодання прийде в кілька областей. Синоптик дала прогноз на Водохреще

Україна, П'ятниця 05 січня 2024 14:17
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Буде тепло, але похолодання прийде в кілька областей. Синоптик дала прогноз на Водохреще Фото: синоптик дала прогноз на Водохреще 6 січня в Україні
Автор: Наталія Гурковська

6 січня, на Водохреще, в Україні буде тепло. Але похолодання, що очікується з 7 січня, вже дасть про себе знати у кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"На Водохреще в Україні ще побуде тепла погода, вдень +1...+5 градусів, на півдні та на Закарпатті +6...+11 градусів", - розповіла вона.

Водночас, за словами синоптика, прийдешнє похолодання вже торкнеться крайньої півночі, бо там очікується завтра вдень 0....-4 градуси.

"Дощ та мокрий сніг 6 січня пройдуть у західних та північних областях, на решті території України без істотних опадів", - констатувала Діденко.

Погода у Києві

У Києві Водохреще буде вологим, із мокрим снігом, вдень близько 0.

Похолодання в Україні

З 7 січня в Україну прийде чергова хвиля похолодання. В деяких регіонах мороз вдарить до -25 градусів та буде супроводжуватись значним снігом, хуртовиною та ожеледицею. Зокрема, лютий мороз вдарить у Чернігівській та Сумській областях.

Через значне посилення морозів та імовірну загрозу ракетних атак ворога у Києві та низці областей місцева влада проводить екстрені наради та ділиться важливою інформацією з громадянами.

І хоча похолодання повернеться в Україну до кінця цього тижня, але затримається не надовго. Зокрема, вже з 11 січня в Україні знову потеплішає.

Для довідки

Водохреще 2024 в Україні

Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва - 25 грудня замість 7 січня, а Водохреще - 6 січня замість 19-го. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.

Нагадаємо, християни на Водохреще вшановують Таїнство Хрещення Ісуса Христа, яке він звершив на річці Йордан. Саме тому свято у народі називають Йордана, а освячену воду - йорданською. Докладніше про свято - у матеріалі.

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