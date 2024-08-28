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Буде справжня "заруба". З ким зіграють "Динамо" і "Шахтар" у 1/8 фіналу Кубку України

"Динамо" дізналося суперника у 1/8 фіналу Кубку України (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Дмитро Войналович

У київському Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Vbet Кубку України сезону-2024/2025, під час якого своїх суперників дізналися в тому числі гранди "Динамо" і "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

Всі пари 1/8 фіналу Кубку України

На цьому етапі турніру зіграють 16 команд - вісім переможців третього попереднього етапу та вісім команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону. 

Зазначимо, що і "гірники", і "біло-сині" у 1/8 фіналу зіграють з представниками Прем'єр-ліги. Тому вболівальників чекає справжня "заруба" на футбольному полі.

  • "Шахтар" (Донецьк) - "Зоря" (Луганськ)
  • "Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Київ)  
  • ЮКСА (Тарасівка) - "Олександрія" 
  • "Пробій" (Городенка) - "Буковина" (Чернівці) 
  • "Рух" (Львів) - "Карпати" (Львів)
  • "Верес" (Рівне) - "Оболонь" (Київ)
  • "Вікторія" (Суми) - ЛНЗ (Черкаси)
  • "Полісся" (Житомир) - "Кривбас" (Кривий Ріг)

Усі протистояння складатимуться з одного матчу.

Пройшло жеребкування 1/8 фіналу Кубку України (фото: УАФ)

Коли відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубку України

Базова дата матчів цієї стадії турніру - середа, 30 жовтня. 

Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025, який пройде вже в 34-те, заплановано на 14 травня 2025 року.

Місце проведення фінального матчу має визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем трофею є "Шахтар", який минулого сезону у фінальному матчі здолав полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

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