Буде справжня "заруба". З ким зіграють "Динамо" і "Шахтар" у 1/8 фіналу Кубку України

Всі пари 1/8 фіналу Кубку України

На цьому етапі турніру зіграють 16 команд - вісім переможців третього попереднього етапу та вісім команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.

Зазначимо, що і "гірники", і "біло-сині" у 1/8 фіналу зіграють з представниками Прем'єр-ліги. Тому вболівальників чекає справжня "заруба" на футбольному полі.

"Шахтар" (Донецьк) - "Зоря" (Луганськ)

"Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Київ)

ЮКСА (Тарасівка) - "Олександрія"

"Пробій" (Городенка) - "Буковина" (Чернівці)

"Рух" (Львів) - "Карпати" (Львів)

"Верес" (Рівне) - "Оболонь" (Київ)

"Вікторія" (Суми) - ЛНЗ (Черкаси)

"Полісся" (Житомир) - "Кривбас" (Кривий Ріг)

Усі протистояння складатимуться з одного матчу.

Пройшло жеребкування 1/8 фіналу Кубку України (фото: УАФ)

Коли відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубку України

Базова дата матчів цієї стадії турніру - середа, 30 жовтня.

Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025, який пройде вже в 34-те, заплановано на 14 травня 2025 року.

Місце проведення фінального матчу має визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем трофею є "Шахтар", який минулого сезону у фінальному матчі здолав полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.