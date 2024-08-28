Буде справжня "заруба". З ким зіграють "Динамо" і "Шахтар" у 1/8 фіналу Кубку України

У київському Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Vbet Кубку України сезону-2024/2025, під час якого своїх суперників дізналися в тому числі гранди "Динамо" і "Шахтар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
На цьому етапі турніру зіграють 16 команд - вісім переможців третього попереднього етапу та вісім команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.
Зазначимо, що і "гірники", і "біло-сині" у 1/8 фіналу зіграють з представниками Прем'єр-ліги. Тому вболівальників чекає справжня "заруба" на футбольному полі.
Усі протистояння складатимуться з одного матчу.
Пройшло жеребкування 1/8 фіналу Кубку України (фото: УАФ)
Базова дата матчів цієї стадії турніру - середа, 30 жовтня.
Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025, який пройде вже в 34-те, заплановано на 14 травня 2025 року.
Місце проведення фінального матчу має визначити Виконком УАФ.
Чинним володарем трофею є "Шахтар", який минулого сезону у фінальному матчі здолав полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
Раніше ми писали, що Україна оголосила склад на перші матчі Ліги націй.