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Будет настоящая "заруба". С кем сыграют "Динамо" и "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины

"Динамо" узнало соперника в 1/8 финала Кубка Украины (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Дмитрий Войналович

В киевском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Vbet Кубка Украины сезона-2024/2025, во время которого своих соперников узнали в том числе гранды "Динамо" и "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Все пары 1/8 финала Кубка Украины

На этом этапе турнира сыграют 16 команд - восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Отметим, что и "горняки", и "бело-синие" в 1/8 финала сыграют с представителями Премьер-лиги. Поэтому болельщиков ждет настоящая "заруба" на футбольном поле.

  • "Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск)
  • "Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Киев)
  • ЮКСА (Тарасовка) - "Александрия"
  • "Пробий" (Городенко) - "Буковина" (Черновцы)
  • "Рух" (Львов) - "Карпаты" (Львов)
  • "Верес" (Ровно) - "Оболонь" (Киев)
  • "Виктория" (Сумы) - ЛНЗ (Черкассы)
  • "Полесье" (Житомир) - "Кривбасс" (Кривой Рог)

Все противостояния будут состоять из одного матча.

Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины (фото: УАФ)

Когда состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины

Базовая дата матчей этой стадии турнира - среда, 30 октября.

Финальный матч Кубка Украины сезона-2024/2025, который пройдет уже 34-й раз, запланирован на 14 мая 2025 года.

Место проведения финального матча должно определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем трофея является "Шахтер", который в прошлом сезоне в финальном матче одолел полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

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