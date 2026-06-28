Буде спекотно, але кілька областей накриють дощі: чого чекати від погоди сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 29-34°, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.

Фото: якою буде погода в Україні 28 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 29-34°, у Києві 30-32°.