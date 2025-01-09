Буде складно і тривало. Експерт оцінив шанси Трампа завершити війну РФ проти України

Звершення війни Росії проти України буде складним і тривалим процесом. Успіх залежить не лише від новообраного президента США Дональда Трампа.

"Обіцянки відрізняються, зараз вони є досить обережними, і термін змінюється. Звісно, це буде одним із зовнішньополітичних пріоритетів. Я думаю, що Трамп буде намагатися скористатися цим імпульсом, щоб спробувати (завершити війну - ред.)", - зауважив Ференс.

На його думку, хоча Трамп може спробувати використати цей імпульс як один із зовнішньополітичних пріоритетів, результат залежить не лише від нього.

"Питання завершення війни знаходиться також у площині Кремля та безпосередньо Путіна. Я не впевнений, що звідти готові до пропозицій Трампа та надання йому таких результатів на початку його каденції", - зазначив Ференс.

Експерт підкреслив, що цей процес буде не тільки тривалим, а й складним.