Буде складно і тривало. Експерт оцінив шанси Трампа завершити війну РФ проти України
Звершення війни Росії проти України буде складним і тривалим процесом. Успіх залежить не лише від новообраного президента США Дональда Трампа.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс.
"Обіцянки відрізняються, зараз вони є досить обережними, і термін змінюється. Звісно, це буде одним із зовнішньополітичних пріоритетів. Я думаю, що Трамп буде намагатися скористатися цим імпульсом, щоб спробувати (завершити війну - ред.)", - зауважив Ференс.
На його думку, хоча Трамп може спробувати використати цей імпульс як один із зовнішньополітичних пріоритетів, результат залежить не лише від нього.
"Питання завершення війни знаходиться також у площині Кремля та безпосередньо Путіна. Я не впевнений, що звідти готові до пропозицій Трампа та надання йому таких результатів на початку його каденції", - зазначив Ференс.
Експерт підкреслив, що цей процес буде не тільки тривалим, а й складним.
Зауважимо, що вчора радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що заяви обраного президента США Дональда Трампа стали більш оптимістичними для України. Зокрема, майбутній очільник Білого дому все менше говорить про "швидке" закінчення війни.
Нагадаємо, що ще до виборів президента в США Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну в Україні швидко. Ба більше, в його заявах фігурував термін доба. Неодноразово Трамп говорив, що ставши президентом зможе завершити війну в Україну за 24 години.
Він обіцяв використовувати свої дипломатичні зв’язки, щоб домовитись з Росією і припинити конфлікт. Проте після виборів, жодного разу не повторив цю тезу, і його заяви щодо ситуації в Україні стали менш конкретними.
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