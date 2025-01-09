Будет сложно и длительно. Эксперт оценил шансы Трампа завершить войну РФ против Украины
Свершение войны России против Украины будет сложным и длительным процессом. Успех зависит не только от новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс.
"Обещания отличаются, сейчас они достаточно осторожны, и срок меняется. Конечно, это будет одним из внешнеполитических приоритетов. Я думаю, что Трамп будет пытаться воспользоваться этим импульсом, чтобы попытаться (завершить войну - ред.)", - отметил Ференс.
По его мнению, хотя Трамп может попытаться использовать этот импульс как один из внешнеполитических приоритетов, результат зависит не только от него.
"Вопрос завершения войны находится также в плоскости Кремля и непосредственно Путина. Я не уверен, что оттуда готовы к предложениям Трампа и предоставлению ему таких результатов в начале его каденции", - отметил Ференс.
Эксперт подчеркнул, что этот процесс будет не только длительным, но и сложным.
Заметим, что вчера советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что заявления избранного президента США Дональда Трампа стали более оптимистичными для Украины. В частности, будущий глава Белого дома все меньше говорит о "скором" окончании войны.
Напомним, что еще до выборов президента в США Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине быстро. Более того, в его заявлениях фигурировал термин сутки. Неоднократно Трамп говорил, что став президентом сможет завершить войну в Украине за 24 часа.
Он обещал использовать свои дипломатические связи, чтобы договориться с Россией и прекратить конфликт. Однако после выборов, ни разу не повторил этот тезис, и его заявления о ситуации в Украине стали менее конкретными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.