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Штайнмаєр про гарантії для Росії: не буде переговорів без і проти України

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Берлін, Понеділок 12 грудня 2022 20:00
Штайнмаєр про гарантії для Росії: не буде переговорів без і проти України Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що не може бути переговорів з Росією за спиною України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференції президентів Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра та Польщі Анджея Дуди.

"Не буде переговорів без України та проти України", - сказав Штайнмаєр.

Він також додав, що це позиція США та європейських партнерів.

Коментуючи нещодавні висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про надання Росії гарантій безпеки, німецький президент висловив думку, що Макрон говорив "про майбутнє, про те, що може бути така дискусія після завершення війни, але зовсім не як пропозицію для завершення війни".

"Тож не треба поширювати підозри, що Франція, на відміну від Німеччини або Польщі, готова до рішення, яке може будь-яким чином зашкодити інтересам України", - додав він.

При цьому Штайнмаєр підкреслив, що не обговорював це особисто з Макроном.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, оскільки розраховують на початок переговорів.

Також раніше ми писали, що в ISW відповіли, навіщо Путін постійно закликає Україну до переговорів.

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