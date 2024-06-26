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Буде окрема розмова. Зеленський анонсував рішення щодо деяких посадовців

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки у Донецьку область, анонсував рішення щодо деяких чиновників. Мова про тих, хто попри свої обов'язки, не був поблизу фронту по пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут (на Донбасі, – ред), і в інших місцях поблизу фронту - у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно", - сказав він.

Президент зізнався, що був здивований тим, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше.

"Буду робити щодо них відповідні висновки", - констатував Зеленський.

Поїздки Зеленського на лінію фронту

Президент України Володимир Зеленський із постійною періодичністю буває на лінії фронту. Зокрема, 19 квітня також Зеленський прибув до Донецької області. Він відвідав поранених українських захисників та перевірив будівництво фортифікацій.

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Володимир ЗеленськийДонбасДонецька область