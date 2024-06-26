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Будет отдельный разговор. Зеленский анонсировал решения по некоторым чиновникам

Донбасс, Среда 26 июня 2024 10:52
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Будет отдельный разговор. Зеленский анонсировал решения по некоторым чиновникам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область, анонсировал решения по некоторым чиновникам. Речь о тех, кто несмотря на свои обязанности, не был вблизи фронта по полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и здесь (на Донбассе, - ред), и в других местах вблизи фронта - в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно", - сказал он.

Президент признался, что был удивлен тем, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше.

"Буду делать по ним соответствующие выводы", - констатировал Зеленский.

Поездки Зеленского на линию фронта

Президент Украины Владимир Зеленский с постоянной периодичностью бывает на линии фронта. В частности, 19 апреля также Зеленский прибыл в Донецкую область. Он посетил раненых украинских защитников и проверил строительство фортификаций.

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Владимир Зеленский Донбасс Донецкая область
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