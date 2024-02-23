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Буде найтеплішою з країн Європи. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 24 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 лютого, Україна буде найтеплішою з країн Європи. Температура повітря максимально підніметься до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"24 лютого Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 градусів, у східній частині трохи свіжіше, +5...+9 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, завтра переважатиме в Україні високий атмосферний тиск, тому опадів не очікується, хіба в Карпатах та навколо гір є ймовірність невеликого дощу.

"Вітер завіватиме з півдня та південного сходу, буде рвучким, сильним, місцями із штормовими поривами до 15-22 м/с. Вітер вгомониться у вівторок!" - додала Діденко.

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У Києві 24-25 лютого на вихідних також буде вітряно, а опадів вихідними не очікується

"У суботу повітря в столиці прогріється до +12 градусів, у неділю очікується близько +10 градусів. Наступний тиждень буде свіжішим, проте не холодним, без істотних опадів", - констатувала синоптик.

Додамо, що поки метеорологи не зафіксували початок метеорологічної весни в Україні. Для визначення цього моменту потрібно, щоб середньодобова температура протягом кількох днів поспіль перевищувала 0 градусів на конкретній метеостанції.

 

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