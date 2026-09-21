"Буде не найкращим днем": Зеленський відповів, чи сяде за стіл переговорів з Путіним

Зеленський відповів на запитання, чи готовий він особисто сісти за стіл переговорів із Путіним. За словами президента, сама перспектива такої зустрічі не викликає в нього позитивних емоцій, проте він готовий розглядати її, якщо вона матиме практичний сенс.

"Для мене це нормально, хоча це не моє бажання і точно не найкращий день у моєму житті - краще б сидіти з родиною", - заявив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що вважає Путіна ворогом України та заявив, що знає його справжню мету.

"Він ворог, і я знаю його справжню мету: окупувати нас, якщо ми не будемо достатньо сильними або якщо не матимемо гарантій безпеки", - сказав президент.

За словами Зеленського, саме гарантії безпеки є одним із ключових питань у цьому контексті. Для нього вони означають упевненість у тому, що Росія не зможе знову розпочати окупацію України.

Таким чином, президент не відкинув можливості особистої розмови з Путіним. Водночас Зеленський дав зрозуміти, що така зустріч має бути пов'язана з конкретним результатом і реальними гарантіями безпеки для України.