Буде набагато важче: збірна України з хокею дізналася всіх суперників на ЧС-2026

Два невдахи з еліти

До компанії українців приєдналися Франція та Казахстан – саме ці команди стали невдахами еліти цьогорічного турніру, посівши останні місця у своїх групах і вилетівши до нижчого дивізіону.

Франція програла всі свої матчі, здобувши лише один бал за овертайм проти Фінляндії (3:4). В останньому турі "триколірні" грали матч за виживання з новачком елітної компанії – Словенією та поступилися – 1:3.

Натомість Казахстан бився за збереження місця в Топ-дивізіоні з Угорщиною та Норвегією. У підсумку команда набрала рівну кількість очок з угорцями, але вирішальною стала поразка в очному поєдинку (2:4).

Таким чином, повний склад учасників ЧС-2026 у Дивізіоні 1A виглядає так:

Казахстан

Франція

Україна

Японія

Польща

Литва

Варто зазначити, що Литва здобула підвищення в класі після перемоги у чемпіонаті світу 2025 року в Дивізіоні 1B – третьому за силою турнірі.

Як грали "синьо-жовті" з Францією та Казахстаном

З французами підопічні Дмитри Христича зустрічались зовсім недавно. У серпні минулого року в фіналі кваліфікації до Олімпіади-2026 наші розгромно поступилися – 2:7. Втім, ця перемога не дозволила "триколірним" пробитися на Ігри – у битві за єдину путівку вони програли Латвії.

Останній на сьогодні поєдинок з Казахстаном теж завершився не на користь Українців. У 2017 році, на ЧС у Дивізіоні 1А, що проходив у Києві, наші поступилися з рахунком – 2:4.

Згідно з регламентом, на ЧС-2026 у Дивізіоні 1А дві найкращі збірні отримають путівки до елітного дивізіону. У порівнянні з цьогорічним складом, рівень суперників наступного року буде суттєво сильнішим.

Зазначимо, що востаннє "синьо-жовті" грали в еліті ще у 2007 році.