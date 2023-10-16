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Буде холодно, але є плюс. Синоптик дала прогноз погоди на завтра в Україні

Україна, Понеділок 16 жовтня 2023 12:30
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Буде холодно, але є плюс. Синоптик дала прогноз погоди на завтра в Україні Фото: синоптик дала прогноз погоди на 17 жовтня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вівторок, 17 жовтня, в Україні буде холодним - вночі та зранку місцями навіть заморозки. Водночас буде сонячно та без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Вівторок в Україні буде холодним. Найближчої ночі та завтра вранці лише +1...+6 градусів, місцями заморозки. Проте не без сонця", - розповіла вона.

За даними синоптика, опади "прожене" підвищення атмосферного тиску, прийде на зміну атмосферному фронту антициклон Verenа.

"Отже, 17 жовтня без опадів в Україні. Завтра вдень у більшості областей передбачається +8...+12 градусів, на півдні +12...+16 градусів. На сході та півночі - рвучкий північно-західний вітер, обережно", - попередила Діденко.

Погода в столиці

У Києві у вівторок буде суха погода, холодна та з рвучким вітром. Вночі +2...+5 градусів, можливі заморозки, вдень близько +10 градусів.

Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг. А сьогодні і зовсім Карпати засипало снігом.

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