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"Будет играть". Лунин выйдет в основе "Реала" после позора Куртуа

Мадрид, Среда 15 января 2025 15:28
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"Будет играть". Лунин выйдет в основе "Реала" после позора Куртуа Фото: Андрей Лунин (x.com/realmadrid)
Автор: Андрей Костенко

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто из вратарей команды будет играть в основе в следующем матче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS.

Уже 16 января "сливочные" сыграют в 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты" из Виго. На пресс-конференции перед игрой у Анчелотти спросили, кто из вратарей команды выйдет в основе.

"Будет играть Лунин", - лаконично ответил итальянский специалист.

Таким образом, украинский голкипер проведет за "Реал" второй кубковый матч подряд. 6 января, в поединке 1/16 финала он сыграл на ноль против "Депортиво Минера" из четвертого дивизиона. Мадридцы разгромно победили в той встрече - 5:0.

Всего на счету украинца в текущем сезоне 6 матчей в национальном чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке Испании. В них он пропустил 8 голов и трижды сохранил свои ворота "сухими". Кроме того, Лунин отметился голевым ассистом.

Отметим, что конкурент отечественного голкипера - бельгиец Тибо Куртуа пропустил пять голов в последнем матче "Реала". В финале Суперкубка Испании "сливочные" уступили в принципиальном противостоянии "Барселоне" (2:5) и не смогли получить первый трофей в сезоне.

Матч с "Сельтой", которая в Ла Лиге идет 12-й, мадридцы проведут 16 января на родном стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 22:30 по киевскому времени.

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Реал Андрей Лунин Футбол Анчелотти
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