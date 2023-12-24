Нетаньяху оголосив про посилення бойових дій в Секторі Газа

Про це оголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Громадяни Ізраїлю, ми поглиблюємо військові дії в Секторі Газа. Ми продовжимо війну до повної перемоги над ХАМАСом. Це єдиний шлях повернути наших викрадених, знищити ХАМАС і гарантувати, що Газа більше не буде загрозою для Ізраїлю", - заявив ізраїльський прем'єр.

Нетаньяху зазначив, що війна займе час, але військові, народ та уряд повні рішучості боротися до кінця.

"У війни є ціна, дуже важка ціна - життя наших воїнів-героїв. Ми робимо все, щоб зберегти їхні життя. Але одного ми не зробимо: ми не зупинимося, поки не доб'ємося перемоги", - сказав він.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та захопили декілька населених пунктів, вбиваючи при цьому їх мирних мешканців. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі", а пізніше ввів війська на територію Сектору Газа, де і діяли бойовики ХАМАС.

Наприкінці листопада Ізраїль підписав з ХАМАС угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Перемир'я тривало до 1 грудня, поки ЦАХАЛ не оголосив про зрив угоди через обстріл території Ізраїлю бойовиками ХАМАС.

Бойові дії в Секторі Газа супроводжується бомбардуваннями та обстрілами міст, в результаті чого гинуть цивільні. Ціла низка країн закликали Ізраїль більш обережно воювати з бойовиками ХАМАС, уникаючи загибелі цивільних. Водночас Нетаньяху заявляв, що міжнародний тиск не зупинить Ізраїль від продовження війни проти ХАМАСу.

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