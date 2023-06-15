UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буде дощити цілий день, але і приємна новина. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні, попередивши про дощі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні буде дощовою, хоча максимально температура повітря підніметься до +27 градусів. Також варто очікувати і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, помірні дощі, подекуди грози. Температура повітря тут буде трохи прохолодніше, вдень 19-24°.

За даними синоптиків, на решті території мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; Тут температура повітря підніметься вдень до 22-27°.

Раніше РБК-Україна розповідало про погоду на тиждень в Україні і коли чекати на спеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в Києві