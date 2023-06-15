RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет дождь целый день, но есть и приятная новость. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине, предупредив о дождях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня будет дождливая, хотя максимально температура воздуха поднимется до +27 градусов. Также следует ожидать и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, умеренные дожди, местами грозы. Температура воздуха здесь будет чуть-чуть прохладнее, днем 19-24°.

По данным синоптиков, на остальной территории переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза; Здесь температура воздуха поднимется днем до 22-27°.

Ранее РБК-Украина рассказывало о погоде на неделю в Украине и когда ждать жару.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве