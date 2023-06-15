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Буде дощити цілий день, але і приємна новина. Синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, Четвер 15 червня 2023 07:00
Буде дощити цілий день, але і приємна новина. Синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні, попередивши про дощі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні буде дощовою, хоча максимально температура повітря підніметься до +27 градусів. Також варто очікувати і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, помірні дощі, подекуди грози. Температура повітря тут буде трохи прохолодніше, вдень 19-24°.

За даними синоптиків, на решті території мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; Тут температура повітря підніметься вдень до 22-27°.

Буде дощити цілий день, але і приємна новина. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Раніше РБК-Україна розповідало про погоду на тиждень в Україні і коли чекати на спеку.

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