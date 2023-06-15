Будет дождь целый день, но есть и приятная новость. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине, предупредив о дождях (Getty Images)

Погода в Украине сегодня будет дождливая, хотя максимально температура воздуха поднимется до +27 градусов. Также следует ожидать и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.