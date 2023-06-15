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Будет дождь целый день, но есть и приятная новость. Синоптики дали прогноз на сегодня

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Украина, Четверг 15 июня 2023 07:00
Будет дождь целый день, но есть и приятная новость. Синоптики дали прогноз на сегодня Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине, предупредив о дождях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня будет дождливая, хотя максимально температура воздуха поднимется до +27 градусов. Также следует ожидать и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, умеренные дожди, местами грозы. Температура воздуха здесь будет чуть-чуть прохладнее, днем 19-24°.

По данным синоптиков, на остальной территории переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза; Здесь температура воздуха поднимется днем до 22-27°.

Будет дождь целый день, но есть и приятная новость. Синоптики дали прогноз на сегодня

Ранее РБК-Украина рассказывало о погоде на неделю в Украине и когда ждать жару.

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