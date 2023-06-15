Будет дождь целый день, но есть и приятная новость. Синоптики дали прогноз на сегодня
Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине, предупредив о дождях (Getty Images)
Погода в Украине сегодня будет дождливая, хотя максимально температура воздуха поднимется до +27 градусов. Также следует ожидать и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, умеренные дожди, местами грозы. Температура воздуха здесь будет чуть-чуть прохладнее, днем 19-24°.
По данным синоптиков, на остальной территории переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза; Здесь температура воздуха поднимется днем до 22-27°.
Ранее РБК-Украина рассказывало о погоде на неделю в Украине и когда ждать жару.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.