16-17 июня в Будапештской Дунай-Арене (Duna-Arena) прошел первый матч Второго Сезона Международной Лиги Плавания (ISL), в котором европейская команду Energy Standard (Париж) начала защиту своего чемпионского титула с матча против трех американских команд – Cali Condors (Калифорния), Los Angeles Current и New York Breaker. Причем, сразу же стало понятно, что команда Cali Condors в этом году твердо настроена свергнуть парижан с пьедестала.

В пользу калифорнийцев, как оказалось, стало нововведение – т.н. джек-пот, когда очки за занятые места тех пловцов, которые отстали от первого места на определенное «джек-пот время», передаются победителю заплыва.

Так, если победителю за первое место гарантировано 9 очков, то максимально он может взять 37 очков при условии, если остальные 7 участников заплыва не уложатся в «джек-пот время».

В первый игровой день лучшие индивидуальные результаты в своих заплывах показали олимпийская чемпионка 2016 года в эстафете и обладательница 8 золотых медалей мировых чемпионатов Оливия Смолига (Olivia Smoliga) из Cali Condors и олимпийский чемпион 2016 года Райан Мэрфи (Ryan Murphy) из Los Angeles Current, оба на дистанции 50 метров на спине – по 24 очка (т.е., в этих заплывах пловцы, занявшие места начиная с 4-го, не уложились в «джек-пот время»).

Подтвердили свой высочайший класс: олимпийская чемпионка 2016 года Мелания Маргалис (Melanie Margalis) – победы на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем и двукратная олимпийская чемпионка (индивидуально и в эстафете) 2016 года Лилли Кинг (Lilly King) – 50 и 200 метров на спине (обе – Cali Condors), а также олимпийская чемпионка 2016 года и обладательница 11 золотых медалей мировых первенств Сара Шёстрем (Sarah Sjostrom) – победы на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем (Energy Standard).

В принципиальнейшей схватке на дистанции 50 метров вольным стилем олимпийский чемпион 2012 года Флоран Манаду (Florent Manaudou) из Energy Standard опередил олимпийского чемпиона 2016 года и обладателя 13-ти золотых медалей чемпионатов мира Калеба Дресселя (Caeleb Dressel) из Cali Condors.

Был один успех и у New York Breakers: Марко Кох (Marco Koch) выиграл 200 метров брассом, причем взяв «джек-пот» в размере 19 очков, однако команда из Нью-Йорка существенно уступала своим соперникам в классе пловцов.

В целом же первый день проходил с определенным преимуществом команды Cali Condors и завершился со следующими результатами:

Cali Condors - 28 очков

Energy Standard – 235 очков

Los Angeles Current - 214 очков

New York Breakers – 154 очков.

В двух финальных комбинированных эстафетах – женской и мужской 4х100 кроме призовых очков, разыгрывалось также право победителей назвать стиль, которым поплывут участники финальных скин-рейсов (гонок на выбывание) во второй день.

В женской комбинированной эстафете команда Cali Condors в составе Оливии Смолиги, Лилли Кинг, олимпийской чемпионки 2016 года Келси Далии (Kelsi Dahlia) и Эрики Браун (Erica Brown) обошла Energy Standard в составе олимпийкой чемпионки 2008 и 2012 годов Эмили Сибом (Emily Seebohm), олимпийской чемпионки 2012 года и двукратной чемпионки мира Бриши Ларссон (Breeja Larsson), Анастасии Шкурдай (Anastasiya Shkurdai) и Сары Шёстрем. Тем самым, команда из Парижа лишилась своего главного козыря на скин-рейсах: в прошлом сезоне, когда скин-рейсы проводились исключительно вольным стилем, все «гонки на выбывание», в которых она участвовала, выиграла Сара Шёстрем. На этот раз уже тренерский штаб Cali Condors выбирал стиль скин-рейсов и остановился на брассе – под Лилли Кинг.

Мужская комбинированная эстафета принесла еще большую интригу – здесь победила команда, идущая в общем зачете третьей – LA Current в составе Райана Мэрфи, Уила Ликона (Will Licon), олимпийского чемпиона 2016 года Тома Шилдса (Tom Shields) и Максима Руни (Maxime Rooney) на 6 сотых опередившая Energy Standard в составе пятикратного чемпиона мира Евгения Рылова (Evgeny Rylov), обладателя двух серебряных медалей чемпионата мира-2018 Ильи Шимановича (Ilia Shymanovich), олимпийского чемпиона 2012 года и обладателя «серебра» Олимпиады-2016 Чада ле Кло (Chad le Clos) и чемпиона мира 2016 года Симона Билиса (Simonas Bilis).

Здесь не было никаких сомнений, что тренерский штаб LA Current выберет в качестве стиля для скин-рейса плавание на спине – под Райана Мэрфи.

Однако, мужские и женские скин-рейсы на 50 метров проводятся в самом конце второго соревновательного дня. За четвертьфинал, полуфинал и финал очки пловцов суммируются, победитель скин-рейсов получает еще плюс 14 баллов бонуса. Отсюда и столь высокое значение скин-рейсов в матче.

Но, впереди был еще второй день матча и он, во многом, и стал «битвой героев», как нередко позиционируют Лигу ее организаторы.

И хотя Cali Condors все время держали Energy Standard на комфортной дистанции, а парижане не подпускали к себе Los Angeles Current, лидеры команд творили чудеса.

Калеб Дрессель из Cali Condors взял реванш у Флорана Манаду Energy Standard на дистанции 100 метров вольным стилем, а также победил в смешанной гонке на 100 метров и баттерфляем на 50 метров.

Настоящим лидером команды Energy Standard проявила себя самый ценный пловец (MVP) Первого Сезона Лиги Сара Шёстрем: она выиграла 100 метров вольным стилем, 100 метров смешанной гонки, а также плыла на последнем этапе в победной для Energy Standard смешанной эстафете 4х100 метров. Кроме того, она взяла третье место в гонке на 200 метров вольным стилем и втрое место в заплыве баттерфляем на 50 метров, – в какой-то момент она проплыла три женские гонки подряд! (В матчах Лиги мужчины и женщины плывут одни и те же дистанции попеременно, так что у Сары для отдыха были лишь промежутки, когда те же дистанции плыли мужчины).

Однако, главным героем второго дня стала Лилли Кинг (Cali Condors) – вначале она выиграла 100 метров брассом, повторив свой же рекорд «джек-пота» первого дня – 24 очка в одном заплыве, а на финише матча безоговорочно выиграла скин-рейсы, став к тому же самым ценным пловцом (MVP) матча.

Подтвердил свое реноме сильнейшего пловца на спине Райан Мэрфи (Los Angeles Current) – он выиграл 100 метров на спине, а в концовке матча был неудержим в скин-рейсах.

У команды-победительницы во второй день можно также отметить золотую медалистку чемпионата мира 2017 года Хали Фликингер (Hali Flickinger), победившую на дистанции 200 метров баттерфляем, Оливию Смолигу, не имевшую равных в заплыве 100 метров на спине и Меланию Маргалис, выигравшую «смешанные» 400 метров.

В Energy Standard усилия неудержимой шведки Сары Шестрем поддержали белорус Илья Шиманович, победивший в брассе на 100 метров и обладательница двух золотых медалей Универсиады 2016 года Сиобан Хоги (Siobhan Haughey) из Гонконга, выигравшая 200 метров вольным стилем. Кстати, Хоги в этом матче побила сразу три рекорда Азии.

У Los Angeles Current порыв Райана Мэрфи поддержали: Фернардо Шеффер (Fernardo Scheffer) – выигравший 200 метров вольным стилем, Том Шилдс, ставший сильнейшим в баттерфляе на 200 метров и обладательница европейской и мировой золотых медалей в эстафетах Бэрил Гасталделло (Beryl Gastaldello), победившая на дистанции 50 метров баттерфляем.

В полушаге от подвига остановился Джастин Ресс (New York Breakers), вышедший в финал мужских скин-рейсов на спине.

Итог матча:

Cali Condors – 567 очков (4 командных очка)

Energy Standard – 463 очка (3 командных очка)

Los Angeles Current – 420 очков (3 командных очка)

New York Breakers – 266 очков (1 командное очко)

Напомним, что во Втором Сезоне Лиги соревнуется 10 команд: кроме 4-х участников первого матча, за победу поборются:), DC Trident (Вашингтон), Aqua Centurions (Рим), London Roar, Team Iron (Будапешт), а также новички ISL – Toronto Titans и Tokyo Frog Kings.

СПРАВКА

В составе каждой команды выступает по 18 мужчин и женщин, в матче участвуют по четыре команды, каждая из которых на все заплывы заявляет по два пловца (две команды на эстафеты). Очки, полученные пловцами на индивидуальных дистанциях и эстафетах, складываются в командный результат.

Матч состоит из 39 заплывов. Команда-победитель матча получает 4 очка, второе место – три, третье – два, четвертое – одно очко.

По результатам регулярного сезона (отборочные соревнования) 8 из них выйдут в полуфиналы, а четверка лучших разыграет финал 21-22 ноября здесь же – в будапештской Дунай-Арене.

Материал подготовлен пресс-службой ISL,

использование свободное при условии ссылки на пресс-службу ISL.

Все подробности – на официальном сайте ISL https://isl.global/