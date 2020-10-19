16-17 червня в Будапештській Дунай-Арені (Duna-Arena) пройшов перший матч Другого Сезону Міжнародної Ліги Плавання (ISL), в якому європейська команда Energy Standard (Париж) почала захист свого чемпіонського титулу з матчу проти трьох американських команд - Cali Condors (Каліфорнія), Los Angeles Current і New York Breaker. І одразу ж стало зрозуміло, що команда Cali Condors в цьому році твердо налаштована повалити парижан з п'єдесталу.

На користь каліфорнійців, як виявилося, стало нововведення - т.зв. джек-пот, коли очки за зайняті місця тих плавців, які відстали від першого місце на певний «джек-пот час», передаються переможцю запливу.

Так, якщо переможцю за перше місце гарантовано 9 очок, то максимально він може взяти 37 очок за умови, якщо решта 7 учасників запливу не вкладуться в «джек-пот час».

У перший ігровий день кращі індивідуальні результати в своїх запливах показали олімпійська чемпіонка 2016 року в естафеті і володарка 8 золотих медалей світових чемпіонатів Олівія Смоліга (Olivia Smoliga) з Cali Condors і олімпійський чемпіон 2016 року Райан Мерфі (Ryan Murphy) з Los Angeles Current, обидва на дистанції 50 метрів на спині - по 24 очки (тобто, в цих запливах плавці, які посіли місця, починаючи з 4-го, не вклалися в «джек-пот час»).

Підтвердили свій високий клас: олімпійська чемпіонка 2016 року Меланія Маргаліс (Melanie Margalis) - перемоги на дистанціях 200 метрів комплексним плаванням і 400 метрів вільним стилем і дворазова олімпійська чемпіонка (індивідуально і в естафеті) 2016 року Ліллі Кінг (Lilly King) - 50 і 200 метрів на спині (обидві - Cali Condors), а також олімпійська чемпіонка 2016 року і володарка 11 золотих медалей світових чемпіонатів Сара Шьострем (Sarah Sjostrom) - перемоги на дистанціях 50 і 100 метрів вільним стилем (Energy Standard).

У принциповому двобої на дистанції 50 метрів вільним стилем олімпійський чемпіон 2012 року Флоран Манаду (Florent Manaudou) з Energy Standard випередив олімпійського чемпіона 2016 року і 13-ти золотих медалей чемпіонатів світу Калеба Дресселя (Caeleb Dressel) з Cali Condors.

Був один успіх і у New York Breakers: Марко Кох (Marco Koch) виграв 200 метрів брасом, причому взявши «джек-пот» в розмірі 19 очок, однак команда з Нью-Йорка істотно поступалася суперникам за класом плавців.

В цілому ж перший день проходив з певною перевагою команди Cali Condors і завершився з такими результатами:

Cali Condors - 280 очок

Energy Standard - 235 очок

Los Angeles Current - 214 очок

New York Breakers - 154 очок.

У двох фінальних комбінованих естафетах - жіночій та чоловічій 4х100, крім призових очок, розігрувалося також право переможців вибрати стиль, яким попливуть учасники фінальних скін-рейсів (гонок на вибування) у другий день змагань.

У жіночій комбінованій естафеті команда Cali Condors у складі Олівії Смоліги, Ліллі Кінг, олімпійської чемпіонки 2016 року Келсі Далії (Kelsi Dahlia) та Еріки Браун (Erica Brown) обійшла Energy Standard в складі олімпійкою чемпіонки 2008 і 2012 років Емілі Сібом (Emily Seebohm), олімпійської чемпіонки 2012 року і дворазової чемпіонки світу Бріш Ларссон (Breeja Larsson), Анастасії Шкурдай (Anastasiya Shkurdai) і Сари Шьострем. Тим самим, команда з Парижа позбулася свого головного козиря на скін-рейсах: в минулому сезоні, коли скін-рейси проводилися виключно вільним стилем, все «гонки на вибування», в яких вона брала участь, виграла Сара Шьострем. На цей раз вже тренерський штаб Cali Condors вибирав стиль скін-рейсів і зупинився на брасі - під Ліллі Кінг.

Чоловіча комбінована естафета принесла ще більшу інтригу - тут перемогла команда, що йшла в загальному заліку третьою – Los Angeles Current у складі Райана Мерфі, Уїла Лікона (Will Licon), олімпійського чемпіона 2016 року Тома Шилдса (Tom Shields) і Максима Руні (Maxime Rooney) на 6 сотих випередила Energy Standard у складі: п'ятикратний чемпіон світу Євген Рилов (Evgeny Rylov), володар двох срібних медалей чемпіонату світу-2018 Ілля Шиманович (Ilia Shymanovich), олімпійський чемпіон 2012 року і володар «срібла» Олімпіади-2016 Чад ле Кло (Chad le Clos) і чемпіон світу 2016 року Симон Біліс (Simonas Bilis).

Тут не було ніяких сумнівів, що тренерський штаб LA Current вибере в якості стилю для скін-рейсу плавання на спині - під Райана Мерфі.

Однак, чоловічі та жіночі скін-рейси на 50 метрів проводяться в самому кінці другого змагального дня. За чвертьфінал, півфінал і фінал очки плавців підсумовуються, переможець скін-рейсів отримує ще плюс 14 очок бонусу. Звідси і таке високе значення скін-рейсів в матчі.

Але попереду був ще другий день матчу і він, багато в чому, і став «битвою героїв», як нерідко позиціонують Лігу її організатори.

І хоча Cali Condors весь час тримали Energy Standard на комфортної дистанції, а парижани не підпускали до себе Los Angeles Current, лідери команд творили чудеса.

Калеб Дрессель з Cali Condors взяв реванш у Флорана Манаду з Energy Standard на дистанції 100 метрів вільним стилем, а також переміг у змішаній гонці на 100 метрів і батерфляєм на 50 метрів.

Справжнім лідером команди Energy Standard проявила себе найцінніший плавець (MVP) Першого Сезону Ліги Сара Шьострем: вона виграла 100 метрів вільним стилем, 100 метрів змішаної гонки, а також пливла на останньому етапі в переможній для Energy Standard змішаній естафеті 4х100 метрів. Крім того, вона взяла третє місце в гонці на 200 метрів вільним стилем і друге місце в запливі батерфляєм на 50 метрів, - в якийсь момент вона пропливла три жіночі гонки поспіль! (В матчах Ліги чоловіки і жінки пливуть одні й ті ж самі дистанції поперемінно, так що у Сари для відпочинку були лише проміжки, коли ті ж дистанції пливли чоловіки).

Однак, головним героєм другого дня стала Ліллі Кінг з Cali Condors - спочатку вона виграла 100 метрів брасом, повторивши свій же рекорд «джек-поту» першого дня - 24 очка в одному запливі, а на фініші матчу беззастережно виграла скін-рейси, ставши до того ж найціннішим плавцем (MVP) матчу.

Підтвердив своє реноме найсильнішого плавця на спині Райан Мерфі з Los Angeles Current - він виграв 100 метрів на спині, а в кінцівці матчу був нестримний в скін-рейсах.

У команди-переможниці в другій день можна також відзначити золоту медалістку чемпіонату світу 2017 року Халі Флікінгер (Hali Flickinger), яка перемогла на дистанції 200 метрів батерфляєм, Олівію Смолігу, що не мала рівних у запливі 100 метрів на спині і Меланію Маргаліс, яка виграла «змішані» 400 метрів.

У Energy Standard зусилля нестримною шведки Сари Шьострем підтримали білорус Ілля Шиманович, який переміг в брасі на 100 метрів і володарка двох золотих медалей Універсіади 2016 року Сіобан Хогі (Siobhan Haughey) з Гонконгу - 200 метрів вільним стилем. До речі, Хогі в цьому матчі побила одразу три рекорди Азії.

У Los Angeles Current порив Райана Мерфі підтримали: Фернардо Шеффер (Fernardo Scheffer) - виграв 200 метрів вільним стилем, Том Шилдс, який став найсильнішим батерфляєм на 200 метрів і володарка європейських та світових золотих медалей в естафетах Беріл Гасталделло (Beryl Gastaldello), яка перемогла на дистанції 50 метрів батерфляєм.

За півкроку від подвигу зупинився Джастін Ресс з New York Breakers, що вийшов в фінал чоловічих скін-рейсів на спині.

Підсумок матчу:

Cali Condors - 567 очок (4 командних очка)

Energy Standard - 463 очка (3 командних очка)

Los Angeles Current - 420 очок (3 командних очка)

New York Breakers - 266 очок (1 командне очко)

Нагадаємо, що у Другому Сезоні Ліги змагається 10 команд: окрім 4-х учасників першого матчу, за перемогу змагатимуться: DC Trident (Вашингтон), Aqua Centurions (Рим), London Roar, Team Iron (Будапешт), а також новачки ISL - Toronto Titans і Tokyo Frog Kings.

ДОВІДКА

У складі кожної команди виступає по 18 чоловіків і жінок, в матчі беруть участь по чотири команди, кожна з яких на все запливи заявляє по два плавця (дві команди на естафети). Очки, отримані плавцями на індивідуальних дистанціях і естафетах, складаються в командний результат.

Матч складається з 39 запливів. Команда-переможець матчу отримує 4 очки, друге місце - три, третє - два, четверте - одне очко.

За результатами регулярного сезону (відбіркові змагання) 8 з них вийдуть до півфіналів, а четвірка кращих розіграє фінал 21-22 листопада тут же - в будапештській Дунай-Арені.

Матеріал підготовлений прес-службою ISL,

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