Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств, - Фельдгузен

Будапештский меморандум, согласно которому ядерные державы выступают гарантами территориальной целостности Украины, не имеет юридических обязательств. Но западные партнеры должны делать все, чтобы избежать войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого посла Анки Фельдгузен в эфире "Украина 24".
"Будапештский меморандум - это, действительно, формат без юридических обязательств рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны", - отметила она.
Данный меморандум от 1994 года является межгосударственным документом о гарантиях безопасности для Украины в обмен на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно взятым на себя обязательствам, Киев передал свое ядерное оружие России.
Кроме Украины и России подписантами выступили Великобритания и США.
Напомним, на фоне обострения на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму. По его словам, Киев с 2014 года трижды пытался их созвать, но все три раза не увенчались успехами.
Кроме того, Зеленский снова предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться.