У Будапешті протестують проти "рабської праці"

Фото: протести в Угорщині (Getty Images)

Зміни до трудового кодексу Угорщини не підтримують більшість громадян

У столиці Угорщини Будапешті у середу, 12 грудня розпочався кількатисячний мітинг проти змін до трудового кодексу, зокрема проти річного збільшення позаурочних годин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Угорська опозиція вже назвала новий закон, за яким кількість позаурочних годин зросте з 250 до 400 (залежно від умов конкретного колективного договору), "законом про рабську працю".

Демонстранти також виступають проти реформи судової системи, за яку сьогодні проголосувала проурядова парламентська більшість.

Кількасот протестувальників спочатку зібралися на площі Кошут перед парламентом, а згодом рушили Будапештом, закликаючи перехожих долучатися до акції протесту, після чого кількість учасників почала зростати.

Мітингарі вигукували антиурядові лозунги, подекуди проти демонстрантів правоохоронці застосовували сльозогінний газ.

Пізно ввечері демонстранти знову повернулися під стіни парламенту, молодь намагалася штурмувати поліцейський кордон на вході до будівлі Національних зборів Угорщини - їх час від часу відтісняють назад, застосовуючи сльозогінний газ.

Опозиція називає нововведення неконституційними й не брала участі в голосуванні.

За даними опитування консалтингової компанії Policy Agenda, 83 відсотки працюючих не підтримують зазначені зміни у трудовому законодавстві

Нагадаємо, у Франції у зв’язку з протестами "жовтих желетів" президент Емманюель Макрон 10 грудня оголосив надзвичайний економічний і соціальний стан.