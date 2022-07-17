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В Будапеште около тысячи человек вышли на митинг против правительства Орбана

Фото: В Будапеште около тысячи человек вышли на митинг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Около тысячи человек вышли на демонстрацию против правительства премьер-министра Виктора Орбана в субботу. Митингующие протестовали против нового закона о резком повышении налогов для индивидуальных предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Несмотря на то, что правительство Орбана ограничило цены на топливо и некоторые основные продукты питания, инфляция подскочила до самого высокого уровня за два десятилетия, составив 11,7% в годовом исчислении в июне.

Отметим, премьер-министр Венгрии недавно призвал Европейский Союз снять санкции с России или же их пересмотреть. Напомним, ранее Венгрия повысила боеготовность своих Вооруженных сил.

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ВенгрияБудапешт