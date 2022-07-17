У Будапешті близько тисячі людей вийшли на мітинг проти уряду Орбана

Близько тисячі людей вийшли на демонстрацію проти уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана в суботу. Мітингувальники протестували проти нового закону про різке підвищення податків для індивідуальних підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Попри те, що уряд Орбана обмежив ціни на паливо і деякі основні харчові продукти, інфляція підскочила до найвищого рівня за два десятиліття, склавши 11,7% в річному численні в червні.

Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини нещодавно закликав Європейський Союз зняти санкції з Росії або ж їх переглянути. Нагадаємо, раніше Угорщина підвищила боєготовність своїх збройних сил.

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