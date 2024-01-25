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Будапешт не поспішатиме зі вступом Швеції до НАТО, - спікер парламенту Угорщини

Четвер 25 січня 2024 13:15
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Будапешт не поспішатиме зі вступом Швеції до НАТО, - спікер парламенту Угорщини Фото: Ласло Кевер, спікер парламенту Угорщини (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Угорщина не поспішатиме з ратифікацією заяви Швеції на вступ до НАТО, оскільки не "відчуває якоїсь нагальності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера в інтерв'ю Index.

Відповідаючи на питання, чи очікується позачергове засідання парламенту Угорщини під час якого обговорять питання вступу Швеції до НАТО, Кевер заявив про відсутність нагальності в цьому питанні.

"Я не сумніваюся, що одна з опозиційних партій, які не завжди служать угорським інтересам, спробує його скликати, можливо, безуспішно. В іншому випадку, я не відчуваю якоїсь нагальності, і не думаю, що існує якась виняткова ситуація", - заявив спікер парламенту.

Угорщина обурена "поведінкою" Швеції

Як пояснив спікер, НАТО є оборонним альянсом, в якому країни беруть на себе відповідальність вступати у військовий конфлікт у разі нападу на одного із союзників.

"Це вимагає більшої довіри. А тепер давайте подивимося, як Швеція поводилася з Угорщиною в минулому періоді, як і в останні кілька місяців, відколи на порядку денному стояло їх вступ, з якою нахабністю та недбалістю вони ставилися до нас. Мені не зовсім зрозуміло, чи усвідомлюють вони, що насправді означає альянс, до якого вони хочуть увійти", - відзначив Кевер.

Вступ Швеції в НАТО

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією, але Фінляндія вступила до НАТО у червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Угорщини.

Будапешт обіцяв, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції. Проте голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося. Угорські політики вимагають пояснень щодо критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, вираженої багатьма іншими європейськими політиками.

Вже 23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ в НАТО, а прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент до аналогічного кроку.

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