Будапешт подав НАТО своє бачення шпигунського скандалу з Україною, - ЗМІ

Неназване джерело розповіло VSquare, що в поясненні для НАТО Угорщина поскаржилася, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про затримання угорських агентів на Закарпатті. Замість цього українська сторона нібито повинна була слідувати звичайній практиці тихого видворення або дипломатичних попереджень.

Виходячи з цього, угорський уряд віддав наказ своїм відомствам видворити українських дипломатів за шпигунство і затримати українських громадян, які не мають дипломатичного імунітету. Іншими словами, реакція Угорщини була політично вмотивованою.

VSquare звернуло увагу, що Угорщина частково переклала відповідальність на свою розвідувальну службу KNBSZ, порадивши партнерам із розвідки спрямовувати всі запитання про угорську шпигунську операцію в Україні саме їй, а не в цивільні структури.