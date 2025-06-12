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Будапешт подав НАТО своє бачення шпигунського скандалу з Україною, - ЗМІ

Будапешт, Четвер 12 червня 2025 22:04
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Будапешт подав НАТО своє бачення шпигунського скандалу з Україною, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорські розвідники передали колегам із НАТО свою версію шпигунського скандалу з Україною. Зокрема, вони виправдали висилку українських дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорський проект VSquare.

Неназване джерело розповіло VSquare, що в поясненні для НАТО Угорщина поскаржилася, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про затримання угорських агентів на Закарпатті. Замість цього українська сторона нібито повинна була слідувати звичайній практиці тихого видворення або дипломатичних попереджень.

Виходячи з цього, угорський уряд віддав наказ своїм відомствам видворити українських дипломатів за шпигунство і затримати українських громадян, які не мають дипломатичного імунітету. Іншими словами, реакція Угорщини була політично вмотивованою.

VSquare звернуло увагу, що Угорщина частково переклала відповідальність на свою розвідувальну службу KNBSZ, порадивши партнерам із розвідки спрямовувати всі запитання про угорську шпигунську операцію в Україні саме їй, а не в цивільні структури.

Шпигунський скандал

Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що Служба безпеки України вперше затримала агентів військової розвідки Угорщини. Це сталося на Закарпатті.

Агенти мали збирати інформацію про військову техніку та настрої місцевого населення Закарпаття.

Після цього Угорщина оголосила, що висилає двох українських дипломатів. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прямо назвав їх шпигунами.

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Служба безпеки України Угорщина Закарпаття
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