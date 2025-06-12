Будапешт подал НАТО свое видение шпионского скандала с Украиной, - СМИ

Венгерские разведчики передали коллегам из НАТО свою версию шпионского скандала с Украиной. В частности, они оправдали высылку украинских дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерский проект VSquare .

Неназванный источник рассказал VSquare, что в объяснении для НАТО Венгрия посетовала, что Украина нарушила протокол, обнародовав информацию о задержании венгерских агентов на Закарпатье. Вместо этого украинская сторона якобы должна была последовать обычной практике тихого выдворения или дипломатических предупреждений.

Исходя из этого венгерское правительство отдало приказ своим ведомствам выдворить украинских дипломатов за шпионаж и задержать украинских граждан, не имеющих дипломатического иммунитета. Другими словами реакция Венгрии была политически мотивированной.

VSquare обратило внимание, что Венгрия частично переложила ответственность на свою разведывательную службу KNBSZ, посоветовав партнерам по разведке направлять все вопросы о венгерской шпионской операции в Украине именно ей, а не в гражданские структуры.