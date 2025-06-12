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Будапешт подал НАТО свое видение шпионского скандала с Украиной, - СМИ

Будапешт, Четверг 12 июня 2025 22:04
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Будапешт подал НАТО свое видение шпионского скандала с Украиной, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгерские разведчики передали коллегам из НАТО свою версию шпионского скандала с Украиной. В частности, они оправдали высылку украинских дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерский проект VSquare.

Неназванный источник рассказал VSquare, что в объяснении для НАТО Венгрия посетовала, что Украина нарушила протокол, обнародовав информацию о задержании венгерских агентов на Закарпатье. Вместо этого украинская сторона якобы должна была последовать обычной практике тихого выдворения или дипломатических предупреждений.

Исходя из этого венгерское правительство отдало приказ своим ведомствам выдворить украинских дипломатов за шпионаж и задержать украинских граждан, не имеющих дипломатического иммунитета. Другими словами реакция Венгрии была политически мотивированной.

VSquare обратило внимание, что Венгрия частично переложила ответственность на свою разведывательную службу KNBSZ, посоветовав партнерам по разведке направлять все вопросы о венгерской шпионской операции в Украине именно ей, а не в гражданские структуры.

Шпионский скандал

Напомним, 9 мая стало известно, что Служба безопасности Украины впервые задержала агентов военной разведки Венгрии. Это произошло на Закарпатье.

Агенты должны были собирать информацию о военной технике и настроении местного населения Закарпатья.

После этого Венгрия объявила, что высылает двух украинских дипломатов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прямо назвал их шпионами.

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Служба безопасности Украины Венгрия Закарпатье
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