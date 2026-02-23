ua en ru
Буданову шукають нового заступника

Київ, Понеділок 23 лютого 2026 15:07
UA EN RU
Буданову шукають нового заступника Фото: Кирило Буданов, керівник Офісу президента України (facebook.com/zelenskyy)
Автор: Марія Кучерявець, Юрій Дощатов

В Офісі президента триває пошук кандидата на посаду заступника керівника ОП, який відповідатиме за економічні питання.

Про це журналістам сказав керівник Офісу президента України Кирило Буданов, відповідаючи на запитання РБК-Україна на полях Justice Conference.

Читайте також: Буданов формує команду в Офісі президента: хто з заступників збереже посади

На питання, чи буде у Буданова заступник, який буде займатися економічними питаннями або ж помічник, він відповів: "Помічники і так є. По заступниках зараз чекаємо".

Також у керівника Офісу президента запитали, чи розглядаються якісь конкретні особи на дані посади.

"Не поспішайте, будь ласка. Якщо чекаємо, значить вони ще там погоджуються", - додав він.

Нагадаємо, раніше, ще за каденції Єрмака, заступником голови ОП з економічних питань був Ростислав Шурма. У вересні 2024 року його звільнили з посади, а згодом він став фігурантом кримінального провадження НАБУ щодо ймовірного розкрадання коштів на "схемах" з електростанціями на окупованій частині Запорізької області.

Що відомо про зміни в ОП

Нагадаємо, на початку 2026 року президент Володимир Зеленський розпочав масштабне оновлення керівництва держави. Одним із ключових рішень стало призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента замість Андрія Єрмака.

Однак після призначення Буданов взяв певний "перехідний період", щоб оцінити роботу команди, і різко поки не змінював структуру управління.

За даними джерел РБК-Україна, частина заступників, імовірно, збереже свої посади. Зокрема, Олена Ковальська, яка опікується гуманітарним напрямом.

На посадах залишаються перший заступник Сергій Кислиця, який відповідає за переговорний трек, та Павло Паліса, який курує військовий напрям.

Водночас діяльність окремих заступників залишається невизначеною. Йдеться, зокрема, про Ірину Верещук, Віктора Микиту, Ігоря Жовкву.

Олег Татаров, який відповідає за правоохоронний блок, імовірно, збереже посаду.

Більше - у матеріалі РБК-Україна "Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП".

