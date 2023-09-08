У Буданова назвали мету ударів по об'єктах РФ і як на це реагує в НАТО

"По-перше, ми працюємо методично. Ми визначаємо найбільш критичні цілі, найбільш важливі об'єкти для РФ. Це військові об'єкти, об'єкти ОПК, який чітко забезпечує виготовлення ракет та безпілотників, і це об'єкти, які забезпечують логістику", - заявив Скібіцький.

За його словами, на території Росії цілей багато, і вони всі пронумеровані та визначені по ієрархії.

"Ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб знищити потенціал РФ. Щоб досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до припинення виробництва військової", - зауважив він.

Він розповів, що у НАТО та західні партнери розуміють що атаки по РФ відбуваються не просто аби запустити ракету чи безпілотник, а необхідні з військової точки зору.

"Насамперед, ми використовуємо, зокрема, "натівські" методики. Вони (західні партнери - ред.) розуміють, що це не просто аби запустити ракету чи безпілотник по території РФ. Так, є певні застереження, але з військової точки зору є повне розуміння ситуації і тих дій, які робимо ми", - зауважив він.

Вибухи у Росії 7 вересня

У низці регіонів Росії вночі 7 вересня лунали вибухи. Так, у російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу (ЮВО) стався вибух, після якого почалася пожежа. В результаті пошкоджено кілька легкових автомобілів, вибито вікна у трьох будинках. Також постраждала одна людина, від госпіталізації він відмовився.

Також сьогодні вночі у Раменському міському окрузі Московської області РФ нібито було знищено невідомий дрон. На місці події у житловій багатоповерхівці вилетіли вікна, також пошкоджено декілька автомобілів.

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