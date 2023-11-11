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Буданов звернувся до херсонців у річницю визволення міста

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов звернувся до жителів Херсона. Він привітав містян з днем звільнення від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Буданова у Telegram.

"Дорогі мешканці незламного та мужнього Херсону. Я вітаю вас зі знаковим і переломним днем - першою річницею визволення міста-героя Херсон від російських окупантів", - зазначив він.

Буданов заявив, що Херсон перегорнув драматичну сторінку окупації, а зараз місто продовжує мужньо стояти та боротися. 

 

Визволення Херсона

Нагадаємо, що рік тому українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Окупація Херсона та правобережної частини області тривала вісім місяців. Наразі російські війська продовжують щодня обстрілювати деокуповані території.

Детальніше про те, як наші війська поверталися до Херсона та чому унікальну операцію складно повторити - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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