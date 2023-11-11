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Буданов обратился к херсонцам в годовщину освобождения города

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обратился к жителям Херсона. Он поздравил горожан с днем освобождения от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Буданова в Telegram.

"Дорогие жители несокрушимого и мужественного Херсона. Я поздравляю вас со знаковым и переломным днем - первой годовщиной освобождения города-героя Херсон от российских оккупантов", - отметил он.

Буданов заявил, что Херсон пролистал драматическую страницу оккупации, а сейчас город продолжает мужественно стоять и бороться.

 

Освобождение Херсона

Напомним, что год назад украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Оккупация Херсона и правобережной части области длилась восемь месяцев. Сейчас российские войска продолжают ежедневно обстреливать деоккупированные территории.

Детальнее о том, как наши войска возвращались в Херсон и почему уникальную операцию сложно повторить - читайте в материале РБК-Украина.

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ХерсонГУРГлавное управление разведкиКирилл БудановКонтрнаступление ВСУ