Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців в тилу

На питання про те, щоб він порадив тій частині суспільства, яка ще не прокинулася, він сказав, що цей час вже вичерпаний і "прокидатися" пізно.

"Якщо він не прокинувся за 11 років, то, мабуть, це не його", - сказав Буданов.

Коли його спитали, як замотивувати сьогодні людину захищати країну, і що треба зробити тепер, в тому числі для майбутнього покоління, очільник ГУР сказав наступне:

"Риторичне питання. Я б навіть зворотнє поставив вам контрпитання. А як може бути громадянин України, який не хоче захищати Україну? І чи громадянин він після цього", - задався питанням Буданов.

Він додав, що як би жорстко це не звучало, але така людина не може вважати себе громадянином. Ба більше, саме так його має сприймати і суспільство.

"Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство має його сприймати саме так. Як би це жорстко не звучало. Хтось може з автоматом в руках захищати, хтось може, як то кажуть, в тилу кувати перемогу, але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже, така, а я тут до чого? Нехай там хтось інший робить? Ні, ти не громадянин" - резюмував він.