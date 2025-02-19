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Буданов сделал заявление о мирных переговорах без участия Украины

Киев, Среда 19 февраля 2025 11:00
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Буданов сделал заявление о мирных переговорах без участия Украины Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что мирные переговоры должны проходить при участии всех сторон конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Буданова в интервью Defence24.

У руководителя ГУР спросили о его отношении к мирным переговорам без прямого участия Украины, и считает ли он, что такие переговоры приведут к длительному и справедливому решению конфликта.

"Окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта", - заявил Буданов в ответ.

Переговоры США и РФ

Напомним, что в Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры между представителя США и России. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что встреча прошла положительно.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заверил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".

В администрации Дональда Трампа заявляют о челночной дипломатии и что будут говорить с обеими сторонами конфликта. Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.

В Украине отмечают, что любые переговоры не могут проходить за спиной Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результатов переговоров между США и РФ в Саудовской Аравии.

Кроме того, Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию, потому что не хочет "совпадений" после встречи между российскими и американскими делегациями.

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Главное управление разведки Кирилл Буданов ГУР Мирные переговоры
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