Буданов "знає більше" про Трампа і натякнув на передачу важливої зброї Україні

"Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ... Як керівник спецслужби я знаю більше", - запевнив він.

Буданов також додав, що підтримка України з боку США продовжиться вже "найближчим часом". Він припустив, що Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони, у яких Київ має велику потребу.

Видання нагадало, що Трамп 8 липня наказав відновити постачання озброєння Україні та розкритикував російського диктатора Володимира Путіна, звинувативши його у масових вбивствах цивільного населення.

Співробітництво розвідок

Буданов також заявив, що співпрацю українських та західних розвідувальних служб можна охарактеризувати, як "чудову". Україна за його словами зараз залежить від США у плані обміну розвідувальною інформацією, зокрема у питаннях раннього попередження про ракетні запуски та доступу до супутникових знімків.

"Я не бачу жодних ознак того, що наша співпраця в службах безпеки припиниться. Це невигідно ані нам, ані нашим партнерам, бо вони отримують інформацію від нас", - запевнив керівник ГУР МО.

Буданов також закликає союзників припинити покладатися на технології та повернутися до "людської розвідки" - мереж шпигунів. Він пояснив, що зараз майже всі європейські країни "майже поховали" традиційні методи розвідувальної діяльності, що є неправильним.

"Перестаньте вірити, що технічна розвідка вирішить усе. Ніхто не обговорюватиме та плануватиме операцію на мобільному телефоні", - додав він.