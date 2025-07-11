Буданов "знает больше" о Трампе и намекнул на передачу важного оружия Украине

"Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ... Как руководитель спецслужбы я знаю больше", - заверил он.

Буданов также добавил, что поддержка Украины со стороны США продолжится уже "в ближайшее время". Он предположил, что Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны, в которых Киев очень нуждается.

Издание напомнило, что Трамп 8 июля приказал возобновить поставки вооружения Украине и раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, обвинив его в массовых убийствах гражданского населения.

Сотрудничество разведок

Буданов также заявил, что сотрудничество украинских и западных разведывательных служб можно охарактеризовать, как "замечательное". Украина по его словам сейчас зависит от США в плане обмена разведывательной информацией, в частности в вопросах раннего предупреждения о ракетных запусках и доступа к спутниковым снимкам.

"Я не вижу никаких признаков того, что наше сотрудничество в службах безопасности прекратится. Это невыгодно ни нам, ни нашим партнерам, потому что они получают информацию от нас", - заверил руководитель ГУР МО.

Буданов также призывает союзников прекратить полагаться на технологии и вернуться к "человеческой разведке" - сетям шпионов. Он пояснил, что сейчас почти все европейские страны "почти похоронили" традиционные методы разведывательной деятельности, что является неправильным.

"Перестаньте верить, что техническая разведка решит все. Никто не будет обсуждать и планировать операцию на мобильном телефоне", - добавил он.