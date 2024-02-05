Буданов закликав Канаду передати Україні ракети CRV7

Понад 83 000 ракет CRV7, призначених для наземного пуску, знаходяться на складі канадської армії в Дандерні, неподалік Саскатуна. Канада вже не потребує цих боєприпасів і найняла приватну компанію для їхньої утилізації. Проте Україна, чиї запаси стрімко виснажуються, гостро потребує цих ракет.

"Це допомогло б Україні протистояти російським військам і заощадило б платникам податків витрати на їхнє знищення. Ми сподіваємося, що це буде безпрограшна ситуація", - сказав Буданов.

Канада розглядає можливість передачі ракет Україні, але є низка проблем. CRV7 - це застарілі боєприпаси, яким вже кілька десятиліть. По-друге, вони можуть бути небезпечними, оскільки згодом могли стати нестабільними. Це становить небезпеку як для людей, які з ними працюватимуть, так і для тих, хто їх транспортуватиме.

Українці стверджують, що перебувають у скрутному становищі та готові піти на ризик. Вони сказали, що звикли поводитися зі старими боєприпасами, такими як CRV7.

Ракети CRV7

CRV7 - це 70 міліметрова канадська авіаційна некерована ракета (НКР) з оперенням, що складається, призначена для ударів по наземних цілях. Вона була використана канадськими збройними силами в 1971 році.

Це модернізована версія американської ракети Hydra 70 з потужнішим двигуном і великою дальністю польоту. CRV7 може запускатися з різних літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники та гелікоптери.

Ракета CRV7 має довжину 2,75 метра та діаметр 70 міліметрів. Вона важить 13,6 кілограма та має бойову частину масою 6,8 кілограма.

CRV7 може вражати цілі на відстані до 8 кілометрів.

Передача ракет CRV7 Україні

Раніше ми повідомляли, що Канада може передати ракети CRV7 Україні.

На початку лютого на засіданні парламенту лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ракети CRV7 Україні. Він зазначив, що краще віддати боєприпаси Україні, ніж утилізувати.

У Міноборони Канади вважають, що перш ніж відправити ракети в Україну, потрібно дізнатися потреби української армії та ефективність ракет.