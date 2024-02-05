Буданов призвал Канаду передать Украине ракеты CRV7

Свыше 83 000 ракет CRV7, предназначенных для наземного пуска, находятся на складе канадской армии в Дандерне, неподалеку от Саскатуна. Канада уже не нуждается в этих боеприпасах и наняла частную компанию для их утилизации. Однако Украина, чьи запасы стремительно истощаются, остро нуждается в этих ракетах.

"Это помогло бы Украине противостоять российским войскам и сэкономило бы налогоплательщикам расходы на их уничтожение. Мы надеемся, что это будет беспроигрышная ситуация”, - сказал Буданов.

Канада рассматривает возможность передачи ракет Украине, но есть ряд проблем. CRV7 - это устаревшие боеприпасы, которым уже несколько десятилетий. Во-вторых, они могут быть небезопасными, так как со временем могли стать нестабильными. Это представляет опасность как для людей, которые будут с ними работать, так и для тех, кто будет их транспортировать.

Украинцы утверждают, что находятся в тяжелом положении и готовы пойти на риск. Они сказали, что привыкли обращаться со старыми боеприпасами, такими как CRV7.

Ракеты CRV7

CRV7 - это 70 миллиметровая канадская авиационная неуправляемая ракета (НУР) со складывающимся оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Она была принята на вооружение канадскими вооруженными силами в 1971 году.

Это модернизированная версия американской ракеты Hydra 70 с более мощным двигателем и большой дальностью полета. CRV7 может запускаться с различных самолетов, включая истребители, бомбардировщики и вертолеты.

Ракета CRV7 имеет длину 2,75 метра и диаметр 70 миллиметров. Она весит 13,6 килограмма и имеет боевую часть массой 6,8 килограмма.

CRV7 может поражать цели на дальности до 8 километров.

Передача ракет CRV7 Украине

Ранее мы сообщали, что Канада может передать ракеты CRV7 Украине.

В начале февраля на заседании парламента, лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр требовал отправить ракеты CRV7 Украине. Он отметил, что лучше отдать боеприпасы Украине, чем утилизировать.

В Минобороны Канады считают, что прежде чем отправить ракеты в Украину, нужно узнать потребности украинской армии и эффективность ракет.