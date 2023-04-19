Буданов вручил награды бойцам спецназа, которые штурмовали Змеиный
Главное управление разведки наградило бойцов спецподразделения СБУ "А", которые помогли Украине деоккупировать остров Змеиный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Награды украинским защитникам вручал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Фото: Буданов вручил награды спецназовцам (t.me/DIUkraine)
Он отметил, что освобождение Змеиного от россиян было одной из очень важных побед Украины в войне. Это позволило обезопасить Одессу и разблокировать экспорт по Черному морю.
"Все мы знаем, что это было тяжело. Но благодаря единству и слаженности всех сил безопасности и обороны Украины, в частности воинов ГУР и СБУ, мы сделали то, во что мало кто верил. Уверен, что так будет и дальше вплоть до полной победы над террористической Россией", - подчеркнул начальник ГУР.
В свою очередь глава СБУ Василий Малюк поблагодарил бойцов "А" за работу в самых горячих точках войны.
Награжденные защитники входили в штурмовые группы, которые 8 мая высадились на Змеиный с вертолетов для штурма. До этого они вместе с ГУР тренировались на одном из аэродромов Одесской, чтобы спецоперация прошла успешно.
"СБУ и ГУР разработали и провели немало общих спецопераций, изменяющих ход войны. Все они - результат нашей слаженной работы и четкого взаимодействия. Одна из таких важных спецопераций - освобождение острова Змеиный, где мы бок о бок уничтожали оккупантов", - заявил Малюк.
Напомним, ранее Буданов объяснил стратегическую важность возвращения Змеиного.
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