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Буданов про повернення Криму: ЗСУ можуть зайти на півострів до кінця року

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Київ, Вівторок 24 травня 2022 12:11
Буданов про повернення Криму: ЗСУ можуть зайти на півострів до кінця року Фото: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов (24tv.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Війна Росії проти України закінчиться єдиним сценарієм-поверненням окупованих територій, включаючи Крим. До кінця року українські військові можуть як мінімум зайти на територію тимчасово окупованого півострова.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "УП".

"До кінця року ми повинні як мінімум зайти на територію Криму", - заявив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ціна звільнення Криму від російської окупації - життя сотні тисяч українців.

Зазначимо, за кілька днів до початку війни проти України Володимир Путін висловив побоювання, що Київ спробує повернути Крим силовим шляхом.

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Війна Росії проти України КИрило Буданов Крим
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