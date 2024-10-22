Буданов про війська КНДР: чекаємо на Курському напрямку вже завтра

За словами Буданова, очікується, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області вже завтра, 23 жовтня. Вони будуть допомагати захистити Курську область від ЗСУ.

"Перші підрозділи ми чекаємо завтра на Курському напрямку", - сказав виданню Буданов.

Він зауважив, що наразі невідомо, скільки їх буде і як вони будуть екіпіровані.

"Побачимо через пару днів", - додав він.

Солдати КНДР можуть воювати проти України

Нагадаємо, за інформацією джерел РБК-Україна, північнокорейських солдатів вже привезли до Росії для підготовки до бойових дій проти України. Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, де їм видають російську військову форму на полігоні на Далекому Сході. Сьогодні з'явилися нові докази їхньої присутності на території Росії.

Згодом Південна Корея пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти Північної Кореї та Росії у зв'язку з їх поглибленим військовим співробітництвом.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна має інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї - мова про дві бригади по 6 тисяч осіб.

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